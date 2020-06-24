الذهب يصعد قرب أعلى مستوى في 8 سنوات

2020/06/24 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صعد الذهب لأعلى مستوياته في ثماني سنوات تقريبا يوم الأربعاء، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1767.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعد […]

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