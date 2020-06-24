النجم مايكل كايتون يعود إلى باتمان بعد 30 عاماً

2020/06/24 | 12:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مضي ما يزيد عن 30 عاما على ظهور النجم مايكل كيتون بشخصية الرجل الوطواط “باتمان” خلال فيلم Batman الذي طرح عام 1989، يستعد كيتون لتجسيد الشخصية من جديد.وتتفاوض شركة DC لإنتاج أفلام القصص المصورة من عالم باتمان وسوبرمان مع كيتون للعودة لتجسيد باتمان في فيلم يطرح في عام 2022 المقبل.وكان كيتون شخصية قد جسد

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