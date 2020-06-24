قائد عمليات قاطع ديالى يجتمع بآمري ألوية القيادة لتقييم نتائج عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة ومناقشة تفاصيلها

2020/06/24 | 12:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجمع قائد عمليات قاطع ديالى طالب الموسوي، الأربعاء، بآمري الوية القيادة لتقييم نتائج عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة ومناقشة تفاصيلها.و باشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاربعاء، باليوم الثالث من عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة” لإكمال تفتيش وتطهير مناطق سهل و وادي وتلال حمرين ومناطق حاوي العظيم وفق الأهداف المرسومة.

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