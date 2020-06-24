الرئيس العراقي يحث لحلول جذرية لمشاكل بغداد وإقليم كوردستان

2020/06/24 | 12:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون.

وأوضح صالح خلال استقباله، اليوم الأربعاء 24-6-2020 في قصر بغداد، وفد حكومة إقليم كوردستان، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، أن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة لتحقيق المصلحة الوطنية، مشدداً على أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية بما يحفظ حقوق جميع العراقيين و تأمين رواتب ومستحقات الموظفين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي ، فضلاً عن مناقشة تداعيات تفشي جائحة كورونا، والتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذا المجال.

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