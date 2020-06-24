كوريا الجنوبية تتخلى عن بطاقة رخصة القيادة

2020/06/24 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكورية الجنوبية بدء استخدام الهواتف المحمولة، اليوم الأربعاء، بدلا من وثائق رخص القيادة.وأطلقت ثلاث شركات الاتصالات الكورية الجنوبية بالتعاون مع الشرطة خدمة التحقق من رخصة القيادة عبر تطبيق الهاتف المحمول “باس” (PASS)، ابتداء من اليوم، وتم الإعلان عن الخدمة لأول مرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.ويستفيد المواطنون من الهوية الإلكترونية لإثبات سنهم […]

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