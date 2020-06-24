2020/06/24 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت تحذر: التهاون مع فيروس كورونا سيكون باهظ الثمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 12:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تحذر: التهاون مع فيروس كورونا سيكون باهظ الثمن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت تحذر: التهاون مع فيروس كورونا سيكون باهظ الثمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).