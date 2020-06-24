اصابة المتحدث باسم صحة السليمانية بكورونا

2020/06/24 | 12:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية ياد نقشبندي

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