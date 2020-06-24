2020/06/24 | 12:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جنين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، أن التهاون مع فيروس كورونا سيكون باهظ الثمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: التهاون مع كورونا سيكون باهظ الثمن ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت: التهاون مع كورونا سيكون باهظ الثمن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).