النزاهة تضبط ملفات فساد بدائرة صحة صلاح الدين بقيمة نحو 7 مليار دينار

2020/06/24 | 12:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها عمليَّة ضبط معاملات صرف السلفة التشغيليَّـة لدائرة صحَّة صلاح الدين لشهر آذار الماضي البالغ مقدارها أكثر من (6,500,000,000) مليار دينار.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين بالتعاون مع مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ […]

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