موقع zoodmall يغلق جولته الاستثمارية في اسيا و الشرق الاوسط بجمع ارباح تصل لاكثر من 10 ملايين دولار

2020/06/24 | 12:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تطبيق ZoodMall المتخصص في مجالات التجارة الإلكترونية في الأسواق الناشئة عن إغلاق جولة استثمارية في منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط، جمع خلالها 10 ملايين دولار أمريكي.قدم التطبيق في الجولة الاستثمارية حملة ترويجية بالخطط والاستراتيجيات التي يستعد لتنفيذها في … Readmore

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