2020/06/24 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة نينوى تسلم القسم الداخلي للصحة بالموصل لجعله موقعا للحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة نينوى تسلم القسم الداخلي للصحة بالموصل لجعله موقعا للحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة نينوى تسلم القسم الداخلي للصحة بالموصل لجعله موقعا للحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).