تسجيل 136 اصابة بكورونا و 16حالة وفاة جديدة في ذي قار

2020/06/24 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر طبي، الاربعاء، عن تسجيل 16 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا في ذي قار و136 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال المصدر , ان “ردهات العزل في محافظة ذي قار شهدت وفاة 16 مصاباً بفيروس كورونا بعد تفاقم حالتهم الصحية “.وأضاف المصدر، ان “نتائج تحليل العينات اظهرت اصابة 136 شخصا

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