فيروسات السلوك والمشاعر - حنان بديع

2020/06/24 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع إذا كانت العدوى هي انتقال الحالة أيا كانت من شخص الى آخر ، واذا كنا اليوم نعيش حالة العدوى الفيروسية الشرسة والتي تنتشر رغما عنا دون أن ندري أو نشعر ، إلا أن هناك العدوى السلوكية والفكرية التي تنشتر هي ايضا دون أن ندري أو نشعر وربما هي أكثر خطورة ولا لقاحات تحصننا منها على الاطلاق .والعدوى السلوكية هي نوع من التأثر الاجتماعي وهي عبارة عن تقليد الآخرين سلوك أحدهم جراء مشاهدة السلوك أو السماع ب ......





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