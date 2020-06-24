الفيلسوف والعالم الذى نادى بديانة عالمية - طلعت رضوان

2020/06/24 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلعت_رضوان وُلد جوردانو برونو(1548- 1600) فى (نولا) على بعد 16 ميلا من نابولى.



ومنذ مرحلة شبابه أظهربغضه للفلاسفة اليونانيين..وعلى رأسهم أرسطو..وفى عام 1572 رُسم كاهنــًـا..ولكن ظلتْ الشكوك تثورداخل عقله، فكان يتساءل: كيف يمكن تواجد (ثلاثة فى واحد)؟ وكيف يتحوّل الخبزوالخمرليكونا فى جسد المسيح ودمه؟ وبعد 11 سنة فى الرهبنة فرّ من الدير..وفى عام1582 كتب رواية هزلية سخرفيها من أعضاء الكهنوت الدينى..ومن الرجال ا ......





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