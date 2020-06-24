اتلاف مواد غذائية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي

2020/06/24 | 13:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، اتلاف مواد غذائية متجاوزة اكثر من ثلث المدة من تاريخ الانتاج، في كمرك طريبيل الحدودي.وأوضحت الكمارك في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ".وأكدت "إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفق قانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة ".

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