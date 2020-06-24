إجرام بغداد تكشف ملابسات قتل امراة بعد الجريمة بساعتين

2020/06/24 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، عن حادث قتل امرأة والقبض على الجناة وضبط سلاح الجريمة بوقت قياسي .وقالت المكافحة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مكتب مكافحة اجرام (المحمودية) تمكن من كشف ملابسات حادث قتل امرأة جنوب العاصمة بغداد بوقت قياسي وخلال ساعتين فقط من احالة اوراق القضية للمديرية”.واضافت: “جاء […]

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