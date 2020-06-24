عضو بالأزمة النيابية يطالب بفرض الحظر الشامل مجدداً وتطبيقه ’’بشكل صحيح’’

2020/06/24 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادطالب عضو خلية الأزمة البرلمانية، عباس عليوي، اليوم الأربعاء (24 حزيران 2020)، الجهات الحكومية المختصة بإعادة فرض الحظر الشامل في العراق، مع ارتفاع اعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم): "اننا مع إعادة فرض الحظر الشامل في العراق، خصوصاً بعد ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ولهذا على الجهات الحكومية المختصة اعادة تطبيق هذا الحظر".وأشار إلى أن "إعادة الحظر الشامل يجب ان يكون بشكل مشدد، لمنع أي تجمعات بشرية كبيرة، فالحظر الشامل بلا تطبيق صحيح، لا فائدة منه، ولهذا يجب تطبيق الفرض اذا تم اتخاذ هكذا قرار، بشكل مشدد".وأمس الثلاثاء، أكد عضو لجنة الصحة النيابية، غايب العميري، أن تطبيق حظر التجوال كان سببا بتفشي الفيروس، وإن مواجهته كانت تنقصها قوة القانون.وقال العميري في حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي نبيل جاسم على شاشة (الشرقية نيوز): "حدثت أخطاء كثيرة في التعامل مع خطر كورونا رسمياً وفي البرلمان ومن قبل الشعب، وكان من المفروض ان يتكاتف الجميع في تنفيذ قرارات خلية الازمة الحكومية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وأضاف، أن "حظر التجوال طبق كحظر أمني، وليس صحياً وكان سبباً لتفشي وباء كورونا..



للأسف كثيرون في الشارع تعاملوا مع خطر كورونا على انه كذبة سياسية ولو طبقت القرارات لكان الوضع قد اختلف كثيراً".ومضى قائلاً: "لو كان هناك قوة في تطبيق القانون لكان الوضع اقل تضرراً بكثير"، مشيرا الى ان "هناك راقدين بسبب كورونا في مستشفيات العزل يتجاوز عددهم 17 الفاً".وأمس الثلاثاء، سجلت وزارة الصحة والبيئة، 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، و 84 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.وبحسب الموقف الوبائي ليوم أمس، فإن مجموع الإصابات بلغ: "34502، ومجموع حالات الشفاء: 15753، والراقدين الكلي: 17498، والراقدين في العناية المركزة: 283".

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بغداد اليوم – بابل

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل الأربعاء (24 حزيران 2020)، الموقف الوبائي بشأن الإصابات والشفاء والوفيات بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان، إن "الموقف التراكمي للاصابات الكلي منذ اليوم الاول لان

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء (24 حزيران 2020)، توضيحاً بشأن ما أعلنه طبيبان عراقيان، اكتشافهم علاجاً لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في تصريح وزعه على وسائل الإعلام، وتلقته (بغداد اليوم)،

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وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الامم المتحدة في العراق،

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