صالح يستقبل وفد حكومة كردستان ويؤكد ضرورة حسم جميع القضايا المالية

2020/06/24 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء (24 حزيران 2020)، وفد حكومة إقليم كردستان، فيما أكد ضرور...





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