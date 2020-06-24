قانونُ قَيصر ونفوذُ القيصَر في سوريا

2020/06/24 | 13:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل قانونُ قيصر المفروض من واشنطن على الحكومة السورية في دمشق موضع التنفيذ، وهو موضوعٌ سيكون مؤلم كثيراً لكل من يتحرّك في عموم البلاد بسوريا.هذا القانون الذي حتى قبل فرضه هز الأسواق، وأضعَفَ العملة…

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