اللجنة المالية: الرواتب سيتم توزيعها في وقتها المحدد ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 45 يوماً

2020/06/24 | 13:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، أن ثقل موازنة 2021 والتي تليها حوالي 20 مليار دينار، نافية لما يشاع عن توزيع الرواتب كل 45 يوما.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن “اللجنة ترفض الاقتراض لتأمين الرواتب فقط، إذ أنه أمر تشغيلي يعني أن ثقل موازنة العام المقبل 2021 والموازنة التي تليها بحوالى 20 مليار

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