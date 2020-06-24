باريس سان جيرمان يعلن إصابة ثلاثة من نجومه بكورونا

2020/06/24 | 13:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اكتشاف إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.وقال حامل لقب الدوري الفرنسي في بيان، إن ثلاثة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا بالإضافة إلى أحد أعضاء طاقم التدريب.وأكد البيان أن الفحوصات أثبتت، أن الرباعي كان مصابا بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي، وأصبحوا غير ناقلين

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