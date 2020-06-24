محلل سياسي يكشف معلومة “خطيرة” بشأن مصير الانتخابات المبكرة!

2020/06/24 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المحلل السياسي إحسان الشمري، عن معلومة خطيرة بشأن مصيرالانتخابات المبكرة التي تترقبها الساحة العراقية.وقال الشمري في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “لا انتخابات مبكرة ..هذا ما اتفق عليه (الحرس القديم )”، في إشارة إلى الشخصيات والكتل السياسية المتصدرة المشهد العراقي منذ 2003.

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