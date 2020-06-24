2020/06/24 | 13:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى من داعش بـ٥٩ ضربة جوية..قوة عراقية بدعم دولي تطلق عملية قرب اربيل

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