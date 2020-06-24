2020/06/24 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف معاون قائد عمليات شرق دجلة في الحشد الشعبي ابو نرجس الساعدي عن نتائج عمليات ابطال العراق بمرحلتها الثالثة.واضاف الساعدي في حديث خص به “العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان قطعات الحشد الشعبي تمكنت خلال هذه العمليات من تطهير مساحة امتدت الى 4300 كيلو متر ابتداءا من شمال قضاء الدور وصولا الى جبال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يكشف لـ”العهد نيوز” نتائج عمليات ابطال العراق بمرحلتها الثالثة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يكشف لـ”العهد نيوز” نتائج عمليات ابطال العراق بمرحلتها الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).