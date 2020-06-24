الصحة: أغلب المصابين بفيروس كورونا ليس لديهم أعراض

2020/06/24 | 13:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد وزير الصحة حسن التميمي، أن أغلب الحالات المسجلة لأشخاص يحملون فيروس كورونا من دون أعراض، فيما لفت إلى أن المعلومات بشأن علاج فيروس كورونا وصلت من الجانب الروسي واللجان الاستشارية بدأت بدراستها.

الصحة: أغلب الحالات المسجلة تعود لأشخاص يحملون فيروس كورونا من دون أعراض

قال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جنين بلاسخارت، وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم عادل، وتابعه "ألترا عراق"، "ناقشنا مع بلاسخارت وأدهم اسماعيل الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا"، موضحًا أن "العراق بدأ بالتعامل مع جائحة كورونا بإمكانيات محدودة".

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أضاف "لدينا تنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية"، مبينًا أن "أغلب الحالات المسجلة تعود لأشخاص يحملون فيروس كورونا من دون أعراض".

أشار التميمي إلى وجود "مراكز جديدة ستفتح وزيادة بعدد الأسرّة"، موضحًا أن "الملاكات الصحية تبذل جهودًا كبيرة وهي مستعدة لاستيعاب أعداد المصابين".

وبشأن العلاج الروسي علق وزير الصحة قائلًا: "المعلومات بشأن علاج فيروس كورونا وصلت من الجانب الروسي واللجان الاستشارية بدأت بدراستها"، فيما أشار إلى أن "مجلس الوزراء خصص قطع أراضي إلى الملاكات الصحية العاملة بمواجهة فيروس كورونا".

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