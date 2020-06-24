2020/06/24 | 13:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت التربية إن الامتحانات ستجرى بموعدها المحدد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة التربية، أن امتحانات الصف السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد.

قال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية لمرحلة الثالث المتوسط، مقترح ضمن مجموعة مقترحات تقدمت بها وزارة التربية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بشأن امتحانات هذه المرحلة".

أضاف أنه "لا توجد حتى الآن مقترحات بشأن امتحانات مرحلة السادس الإعدادي"، لافتًا إلى أن "الامتحانات ستجرى بموعدها المحدد في التاسع من آب/أغسطس المقبل".

وأشار إلى أن "المقترحات عادة يتم دراستها وإقرارها في ضوء الظروف الراهنة والأزمة الوبائية العالمية"، مؤكدًا أن "جميع القرارات متجددة وتكون وفقًا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع".

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس الوزراء يقرر اعتماد درجة نصف السنة للصف الثالث المتوسط

هل ينجح التعليم الإلكتروني في العراق؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من التربية بشأن امتحانات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من التربية بشأن امتحانات السادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).