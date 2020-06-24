رجل مصري يلقي زوجته من الطابق الخامس بعد اصابتها بفيروس كورونا

2020/06/24 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل الإعلام المصرية أمس الثلاثاء خبر قيام رجل مصري برمي زوجته التي تبلغ من العمر 25 عاماً من الطابق الخامس، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي، وتم إجراء عملية عاجلة لها في مستشفى جامعة عين شمس.وأشار استشاري العظام والعمود الفقري بجامعة عين شمس، الدكتور علي مزيد، إلى أن الحالة كانت تستدعى تدخل جراحي عاجل،

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