رئيسة سلوفاكيا تدخل في عزل منزلي “احترازي” بسبب كورونا

2020/06/24 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة السلوفاكیة الیوم الاربعاء دخول الرئیسة سوزانا تشابوتوفا في حجر وعزل منزلي “احترازي” بعد مخالطة موظف في المكتب الرئاسي لشخص مصاب بفیروس كورونا المستجد – كوفید 19 ونقلت وكالة الانباء السلوفاكیة عن المتحدث باسم الرئاسة مارتین ستیزینت القول في تصریح صحفي “ان الرئیسة الغت جدول اعمالھا حتى یوم الجمعة المقبل” لافتا الى انھا ستبقى

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