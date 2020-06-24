الصحة العراقية تعلن عن تطور في علاج فيروس كورونا

2020/06/24 | 13:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأربعاء، أن روسيا زودت بغداد بمعلومات حول علاج فيروس كورونا المستجد....

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