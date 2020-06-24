2020/06/24 | 13:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة مخصصة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتراض يجبر البرلمان على مواجهة تحديات كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتراض يجبر البرلمان على مواجهة تحديات كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).