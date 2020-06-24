رئيس الجمهورية يبحث مع وفد إقليم كردستان حل الملفات العالقة

2020/06/24 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع وفد إقليم كردستان حلّ الملفات العالقة.

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