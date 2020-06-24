في ذروة التفشي.. السليمانية توقف إجراء فحوصات كورونا

2020/06/24 | 13:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصدر دائرة صحة السليمانية بإقليم كوردستان العراق، يوم الاربعاء، توقف فحوصات فيروس كورونا في المحافظة جراء نفاد المعدات الخاصة لإجرائها، محذرا من أن السليمانية ستكون مدينة موبوءة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إنه "لعدم وجود التیوب (شريط الفحص) الذي يتم من خلاله اجراء فحص فيروس كورونا في مستشفيات السليمانية تم إيقاف الفحوصات".

وأضاف بالقول، "بسبب زيادة عدد الفحوصات في الأيام الأخيرة وازدياد الاصابات، نفدت الكمية الموجودة من تيوب الفحص في كل المستشفيات الخاصة بكورونا في السليمانية".

وحذر المصدر من استمرار الوضع الحالي قائلاً، "إذا استمر الحال هكذا ستصبح السليمانية مدينة موبوءة"، لافتا إلى "عدم قدرة دائرة الصحة على اجراء فحوصات عشوائية".

وتابع المصدر، أن "تفشي الفيروس سريع جدا والاصابات في تزايد ومصادر التفشي مجهولة".

ويشهد إقليم كردستان ذروة تفشي فيروس كورونا، حيث تم تسجيل رقم غير مسبوق خلال اليومين الماضيين بـ299 إصابة.

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