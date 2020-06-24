وزير التخطيط: 69 مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوربي ستنفذ بالعراق

2020/06/24 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاربعاء، في مكتبه بديوان الوزارة، سفير الاتحاد الاوربي في العراق، مارتن هوث، والوفد المرافق له.وثمّن بتال خلال اللقاء، “دور بعثة الاتحاد الاوربي في العراق، وما قدمته من دعم لجهود الحكومة، في عدد من المسارات والملفات المهمة، تتعلق بتحسين الواقع الاقتصادي، ومكافحة البطالة، وتطوير القدرات، وتحقيق الحكم الرشيد، […]

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