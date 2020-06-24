شقيق ترامب يحاول منع نشر كتاب يفضح عائلة الرئيس الأمريكي

2020/06/24 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم شقيق للرئيس الأمريكي مسعى قضائياً لمنع صدور كتاب من تأليف ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر لدونالد ترامب يهدد بفضح أسرار عائلية، على ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.ومن المقرر صدور الكتاب بعنوان “أكثر مما ينبغي وغير كاف أبداً: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم” في 28 تموز/يوليو.وطلب روبرت ترامب من محكمة […]

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