القانونية النيابية: مليون عامل أجنبي يعملون في العراق دون غطاء قانوني!

2020/06/24 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، الحكومة الى اعادة توجيه سياسة التوظيف في العراق، مبينة ان اكثر من مليون عامل اجنبي يعملون في العراق دون اي قانون للعمل.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في حديث صحفي، ان ” وزارة الكهرباء في المدة الماضية عينت نحو 100 الف موظف في دوائرها في وقت كان […]

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