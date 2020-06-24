بعد الكشف عن 18 ألف “مزدوج راتب” في التربية: ماعقوبتهم؟ وهل سيدفعون للدولة بأثر رجعي؟.. قانوني يجيب

2020/06/24 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف خبير قانوني، اليوم الاربعاء، نوع العقوبة المفترضة للموظفين المزدوجي الرواتب في وزارة التربية والتي كشف عنها المتحدث باسم الحكومة يوم امس الثلاثاء.وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة احمد الملا طلال أن هناك نحو 18 ألف موظف يستلم أكثر من راتب واحد في وزارة التربية.من جانبه، علق الخبير القانوني […]

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