عضو بالتربية النيابية: تأجيل امتحانات السادس هو الأقرب.. وشمولها بقرار الثالث أمر مستحيل

2020/06/24 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - خاصاستبعدت عضو لجنة التربية النيابية، هدى جار الله، الاربعاء (24 حزيران 2020)، تعميم الاجراء المتبع مع طلبة الثالث المتوسط باعتماد درجة الفصل الاول، على طلبة السادس الاعدادي.وقالت جار الله في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تعميم الاجراء المتبع مع المرحلة المتوسطة في المرحلة الاعدادية ايضا امر مستحيل"، مبينة أن "قرار اعتماد درجة الفصل الأول للثالث المتوسط قرار صعب جداً ولكن نظرا للظروف الحالية جرى العمل به".ولفتت إلى أن "السادس الاعدادي لايمكن ان يتبع فيه نفس النظام، ويمكن الذهاب نحو الامتحان الالكتروني، وحتى الامتحان الالكتروني صعب العمل به"، مؤكدة أن "التاجيل قد يكون أقرب من الامتحان الالكتروني"واضافت، أن "هنالك تعليمات سيعلن عنها عن طريقة امتحان الثالث المتوسط المكملين والراسبين وهل هنالك ١٠ درجات للطالب او لا"وكان مجلس الوزراء، قرر، أمس الثلاثاء (23 حزيران 2020) اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لطلبة الثالث المتوسط، فيما أصدر قرارا ثانياً بشأن المكملين والراسبين.وذكر إعلام مجلس الوزراء، في بيان، أن "المجلس قرر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة، لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي، 2019-2020، والسماح للطلبة الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني بجميع المواد التي رسبوا فيها".وأشار الى "قيام الطلبة بأداء امتحان مفتوح، من الطلبة الراسبين والمكملين، في المواد المقررة بالامتحانات الوزارية، خلال ثلاثة أسابيع، من خلال تعليمات تصدرها وزارة التربية، بشكل عاجل، وتكون أسئلة الامتحان المفتوح موضوعة من قبل المدرسة من الكتب المنهجية".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- نينوى

حدد محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، النواحي والأقضية التي يسيطر عليها حزب العمال "البككة" في محافظة نينوى، مؤكدا انها بعيداً عن ادارة الدولة العراقية.

وقال النجيفي في تغريدة له عبر

بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مستشفى النسائية والتوليد التعليمي بمحافظة كربلاء ، الاربعاء (24 حزيران 2020)، أول ولادة طبيعية من أم ثلاثينية مصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير المستشفى، الدكتور إبراهيم الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مستشف

بغداد اليوم- ديالى

تحدث عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، عن مفاتحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشان السلاح المنفلت الذي تعاني منه المحافظة.

وقال الدهلكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى تعاني من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالتربية النيابية: تأجيل امتحانات السادس هو الأقرب.. وشمولها بقرار الثالث أمر مستحيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالتربية النيابية: تأجيل امتحانات السادس هو الأقرب.. وشمولها بقرار الثالث أمر مستحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).