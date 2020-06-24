قيادة العمليات المشتركة تعلن نتائج عمليات ’’أبطال العراق’’ في مرحلتها الثالثة

2020/06/24 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء (24 حزيران 2020)، بياناً أعلنت فيه نتائج العمليات التي اُطلق عليها "أبطال العراق" في مرحلتها الثالثة.

وذكر الفريق الركن عبد الامير كامل عبد الله الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "خلاصة عمليات ابطال العراق / المرحلة الثالثة التي انطلقت صباح يوم الاثنين 22 حزيران 2020 ، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبمشاركة قطعات وزارة الدفاع ومن خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من قيادة عمليات صلاح الدين، وقيادة عمليات سامراء، وقيادة عمليات ديالى، وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة، ولواء القوات الخاصة، فيما اشتركت وزارة الداخلية من خلال قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وافواج سوات والتكتيكي من مديريات الشرطة، فضلا عن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".





وأضاف البيان، أن "هيأة الحشد الشعبي، اشتركت من خلال قطعات من ألوية الحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين وسامراء وكركوك، وتأتي هذه العملية العسكرية الامنية الكبيرة استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية والامنية، و الاسناد الجوي من قبل قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، واستهدفت هذه العملية رقعة جغرافية بمساحة اربعةِ الاف وثمانمائة وثلاثةٍ وخمسون كم٢".

وأوضح الشمري، أن "نتائج هذه العمليات كما يلي: العثور على تسعةٍ وعشرين وكراً تابعة لعصابات داعش الارهابية، وملجأين اثنين للأعتدة، وكرفان واحد، فيما تم تدمير ستٍ وسبعين عبوة ناسفة، والعثور على قنبرة هاون واربع مظلات، كما تم الاستيلاء على أحد عشر صاروخا وسبعة جليكانات C4".

وأشار إلى "تدمير أحد عشر نفقا، والعثور على ست بنادق وثلاث عجلات تابعة لعناصر داعش الإرهابية، والاستيلاء عليها"، لافتاً إلى "العثور على ستة معامل لتصنيع العبوات والتفخيخ وتدمير زورق وعجلتين اثنتين فيما تم تفتيش وتطهير تسع وثمانين قرية في جميع محاور العملية".

واختتم الشمري بيانه قائلاً، إن "التضحيات كانت خلال هذه عمليات، استشهاد مقاتلين اثنين من الحشد الشعبي، فيما جرح عشرةُ مقاتلين أيضاً من قوات الجيش والحشد، نتيجة انفجار عبوات ناسفة على عجلاتهم العسكرية"، مؤكداً أن "اخوانكم في القوات المسلحة يعاهدونكم بأنهم سيبقون العين الساهرة واليد الضاربة لكل مِن يحاول العبث بأمن العراق، ولا يهدأ لهم بال الا بالقضاء التام على كل الارهابيين وتدمير قدراتهم".

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