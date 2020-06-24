صحة كردستان تطلب رسمياً إعادة فرض الحظر وتحذر من ’’المرحلة الأسوأ’’

2020/06/24 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستانأكد مدير عام ديوان وزارة الصحة في إقليم كردستان خالص قادر، الأربعاء (24 حزيران 2020)، تقديم طلب من الوزارة إلى وزارة الداخلية في الإقليم، من أجل إعادة فرض حظر التجوال.وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الوضع خطير جداً ونمر بمرحلة سيئة ونخشى الدخول بالمرحلة الأسوأ من ذلك بسبب تزايد الوفيات والإصابات دون وجود قدرة على استيعاب المزيد"وأضاف، أن "نسبة الوفيات وصلت إلى 3% ولدينا مستشفيات خاصة في السليمانية ممتلئة بالكامل ونحتاج إلى الأموال من أجل زيادة عدد الفحوصات بسبب وجود عدد كبير من الملامسين ينتظرون دورهم لاجراء المسحات وكذلك نحتاج لأجهزة تنفس".وأشار إلى أنه "نقدر الأوضاع المعيشية الصعبة ولكن نحتاج الى قرارات سريعة بينها حظر التجوال ومنع التنقل بيع المحافظات وإيقاف الدوام في الدوائر الحكومية لفترة معينة وتشديد الإجراءات وإغلاق الأماكن غير الضرورية التي تحدث فيها تجمعات".وكانت وزارة صحة إقليم كردستان، أعلنت، امس الثلاثاء (23 حزيران 2020) تسجيل 11 وفاة و 299 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان.وذكرت الوزارة في بيان، أن "2247 فحصا أجرتها وزارة الصحة في حكومة الإقليم خلال 24 الساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 299 اصابة و11 حالة وفاة و79 حالة شفاء".ولفتت إلى أن "عدد حالات الاصابة الكلية 4463، وعدد حالات الوفاة 129، وحالات الشفاء 1487، والحالات الراقدة 2847".

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء، بإصابة 13 منتسباً في الطب العدلي لمستشفى الديوانية بفيروس كورونا المستجد.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "13 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها ل

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو خلية الأزمة البرلمانية، عباس عليوي، اليوم الأربعاء (24 حزيران 2020)، الجهات الحكومية المختصة بإعادة فرض الحظر الشامل في العراق، مع ارتفاع اعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم): "

بغداد اليوم – بابل

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابل الأربعاء (24 حزيران 2020)، الموقف الوبائي بشأن الإصابات والشفاء والوفيات بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان، إن "الموقف التراكمي للاصابات الكلي منذ اليوم الاول لان

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