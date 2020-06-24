حذرت من فقدان السيطرة.. الصحة: الطلب على الاوكسجين ارتفع بنسبة 1000%

2020/06/24 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الصحة ، الاربعاء، عن ارتفاع نسب الطلب على قناني الاوكسجين بنسبة 1000 % ، محذرا من فقدان السيطرة الى الوباء في حال عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة.وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح اذاعي تابعته /المعلومة/ ان “الوزارة لازالت تسيطر على الوضع في العاصمة والمحافظات الاخرى الا ان عدم الاستمرار بالتعاون […]

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