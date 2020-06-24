خبير : الحكومة غير شفافة بشأن الورقة الإصلاحية ” البيضاء”

2020/06/24 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير المالي احمد بريهي , الأربعاء, أن الحكومة مازالت غير شفافة بشان الإعلان عن توجهاتها الإصلاحية التي تتعلق بورقتها الإصلاحية والتي عرفت بالورقة البيضاء, مشيرا الى ان المتابعين للشان الإصلاحي المالي لايملكون أي معلومات عن تلك الورقة وعن توجهات الحكومة الإصلاحية.وقال بريهي في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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