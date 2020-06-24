الغانمي: انحسار عمليات تعفير الأسواق والأماكن العامة كانت عاملا في ارتفاع إصابات كورونا

2020/06/24 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو خلية الازمة النيابية علي الغانمي، أن انحسار عمليات التعفير للأسواق والأحياء كانت عاملا أساسيا في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بغداد وبقية المحافظات.

وقال الغانمي في تصريح، إن عمليات التعفير مهمة جدا في تقليل انتقال فيروس كورونا سواء في الأسواق او الدوائر او الأحياء والأزقة السكنية، مبينا أن عمليات التعفير كانت واسعة النطاق في بداية الأزمة ثم بدأت بالانحسار مع نهاية شهر رمضان، ثم اختفت في الفترة الأخيرة، داعيا الى عودة عمليات التعفير نظرا لإيجابيات هذه العملية.

وأشار الغانمي إلى أن ارتفاع الإصابات لما فوق ألفين أو ثلاثة آلاف إصابة يوميا سيقود إلى تغيير جذري في الإجراءات المتبعة في التعامل مع الوباء، أبرزها عودة الحظر الشامل في جميع أنحاء العراق، لافتا الى ان البلد متواضع في امكانياته الصحية ولا يتحمل تسجيل إصابات عالية، لذا فإن الوسيلة الوحيدة لتقليل الحالات هي الالتزام بالتعليمات، خاصة مسألة التباعد الاجتماعي.

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