وزارة الصحة تحذر من خطورة تزايد الإصابات بفيروس كورونا

2020/06/24 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت دائرة الصحة العامة التابعة الى وزارة الصحة، من خطورة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، محملة المواطن الجزء الأكبر من مسؤولية الزيادة، لكونه لم يلتزم بتعليمات لجنة السلامة الوطنية.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي، إن فرض حظر التجوال الشامل في بداية الامر كان جيداً لتقليل الإصابات، ولكن للأسف لم يطبق سوى على الشوارع الرئيسة دون الأزقة والمحلات الشعبية، موضحا أن أكثر الإصابات حدثت بسبب إقامة ولائم ومجالس العزاء والأعراس، والتجمعات في الأماكن المغلقة، وتم تسجيل مئات الحالات لهذه الاسباب.

وأضاف، أن جميع الإصابات التي تجاوزت الألف خلال الآونة الاخيرة، نقلت عبر العدوى لملامسين مقربين، والنسبة الأعلى من عدوى فيروس كورونا المسجلة لدى المؤسسات الصحية، نقلها اشخاص لأسرهم واقاربهم من دون أن يشعروا بأية أعراض قبلها، بسبب عدم التزامهم بإجراءات الوقاية.

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