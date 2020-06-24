صالح لوفد الإقليم: يجب تأمين الرواتب وتسوية القضايا المالية بما يحفظ حقوق العراقيين

2020/06/24 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان استناداً إلى الدستور والقانون.

وأوضح صالح لوفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، أوضح أن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة لتحقيق المصلحة الوطنية، مشدداً على أهمية تسوية القضايا المالية بشفافية بما يحفظ حقوق جميع العراقيين وتأمين رواتب ومستحقات الموظفين.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود للتصدي لفلول داعش الإرهابي، فضلاً عن مناقشة تداعيات تفشي جائحة كورونا، والتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذا المجال.

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