موقع عبري: دول الخليج تتجه لشراء السلاح من اسرائيل

2020/06/24 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لموقع ( اليجيمنر العبري)، بأن دول الخليج اصبحت لاتثق كثيرا بادارة ترامب وسياسات الولايات المتحدة الخارجية ولذا فهي تتجه لشراء الاسلحة من الكيان الاسرائيلي حيث ترى السعودية في طائرات (فيرفلاي) الاسرائيلية المسيرة فرصة للتهدئة السياسية مع الكيان وتجاهل حقوق الفلسطينيين .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إنه ” إذا […]

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