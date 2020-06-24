2020/06/24 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تعلن عن خلاصة المرحلة الثالثة من عمليات “ابطال العراق”

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