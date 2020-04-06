2020/06/24 | 14:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة أربيل، يوم الاربعاء، عن اللجوء إلى الأقسام الداخلية لحجر المصابين بفيروس كورونا بعد ازدياد أعداد الإصابات.

وقال الدكتور بژار موسى المتحدث باسم صحة اربيل لوكالة شفق نيوز، إن "384 مصابا بفيروس كورونا يرقدون حاليا في مستشفيات المدينة "، موضحا أن "اغلبهم اوضاعهم مستقرة".

وأصاف "لكن لزيادة الحالات، سنضطر بدءا من يوم غد باستخدام القسم الداخلي (18 شباط) كمركز للحجر الصحي للحالات الخفيفة".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق، امس الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ونوهت الوزارة الى ان مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس في الاقليم بلغ 15791، خرج من بينهم 14613 شخصا، مشيرة إلى عدد المصابين في الاقليم بلغ 4463 من بينهم 1020من اربيل و3168 من السليمانية و154 من دهوك و121 من حلبجة.

فيما بلغ عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من المرض حسب الوزارة 1487 مصابا من بينهم 571 من اربيل و748 من السليمانية و130 من دهوك و38 من حلبجة.

واشارت الوزارة الى ان عدد الباقين تحت الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية يبلغ 2847 شخصا من بينهم 429 من اربيل و2313 في السليمانية و24 في دهوك و81 من حلبجة.

أما مجموع المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الاقليم فأكدت الوزارة أن 129 توفوا جراء المرض من بينهم 20 من اربيل و107 من السليمانية و2 من حلبجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تلجأ إلى الأقسام الداخلية لحجر المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تلجأ إلى الأقسام الداخلية لحجر المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).