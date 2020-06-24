بالوثيقة.. اغلاق محكمة استئناف النجف لوجود اصابات بـ”كورونا”

2020/06/24 | 14:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محكمة استئناف النجف اليوم الاربعاء اغلاق المحكمة بالكامل لوجود اصابات بين القضاة والموظفين.ووفقاً للوثيقة فإن الاغلاق سيكون من اليوم الاربعاء 24 حزيران وحتى الاول من شهر تموز القادم

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