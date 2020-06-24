الحشد الشعبي يكشف لـ”العهد نيوز” ثمار عمليات ابطال العراق العسكرية

2020/06/24 | 14:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار قائد عمليات اللواء 21 في الحشد الشعبي سرحان موسى، الى ان ثمار العمليات المنجزة هي تحرير وتطهير عدد كبير من القرى شمال محافظة صلاح الدين من تواجد خلايا عصابات داعش الارهابية وابرزها قرية البورياش والبوعواد والبوجمعة والمملحة والعبدلله والزنجي وحاوي العظيم.وقال في حديث خص به “العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “عمليات التطهير شملت […]

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