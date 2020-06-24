2020/06/24 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، عن خلاصة المرحلة الثالثة من عمليات ابطال العراق – نصر السيادة التي انطلقت اول امس الاثنين.وقالت القيادة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عمليات ابطال العراق / المرحلة الثالثة انطلقت صباح يوم الإثنين 22 حزيران 2020 ، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تعلن خلاصة المرحلة الثالثة من عمليات “ابطال العراق”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تعلن خلاصة المرحلة الثالثة من عمليات “ابطال العراق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).